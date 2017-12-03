03.12.2017 | 10:59

В Кузнецке проводится проверка по факту телефонного мошенничества. С соответствующим заявлением в местную полицию обратилась представительница коммерческой организации.

Женщина сообщила, что на мобильный телефон сотрудницы офиса позвонил неизвестный мужчина, представившийся региональным директором службы безопасности.

Злоумышленник пояснил, что в офисе заблокирован рабочий компьютер и для его разблокировки нужно перечислить все деньги, которые есть в кассе.

«Следуя инструкциям звонившего, сотрудница офиса через банкомат перевела на счет банковской карты 90 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.