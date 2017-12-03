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Криминал | В Кузнецке сотрудница офиса перевела мошеннику все деньги из кассы

03.12.2017|10:59
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В Кузнецке проводится проверка по факту телефонного мошенничества. С соответствующим заявлением в местную полицию обратилась представительница коммерческой организации.

Женщина сообщила, что на мобильный телефон сотрудницы офиса позвонил неизвестный мужчина, представившийся региональным директором службы безопасности.

Злоумышленник пояснил, что в офисе заблокирован рабочий компьютер и для его разблокировки нужно перечислить все деньги, которые есть в кассе.

«Следуя инструкциям звонившего, сотрудница офиса через банкомат перевела на счет банковской карты 90 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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Гость|03.12.2017 11:14|

В доле

Гость|03.12.2017 11:24|

penzainform.ru писал(a):

полицейские устанавливают лиц, причастных
penzainform.ru писал(a):
представительница коммерческой организации.
Трудно установить её ФИО?

Имя: Гость
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