Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|3 дек 2017|12:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Ливень |
  69.75  |  $  58.52
 

Криминал | 29-летняя пензячка лишилась денег при поиске пропавших документов

03.12.2017|11:59
Печать

Пензенская полиция проводит проверку по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стала 29-летняя жительница областного центра.

Обратившаяся в правоохранительные органы женщина сообщила, что потеряла документы на свое имя и разместила в Интернете объявление с просьбой вернуть их за вознаграждение.

«Через некоторое время на мобильный телефон заявительницы позвонил неизвестный, сказал, что нашел документы, и попросил перечислить на счет электронного кошелька 9 000 рублей в качестве вознаграждения», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Пензячка перевела запрашиваемую сумму в надежде обрести утраченное, но звонивший, получив деньги, заявил, что никаких документов у него нет.

В настоящее время полиция устанавливает, кто мог быть причастен к совершению преступления.

0
0
0
0
 
Гость|03.12.2017 12:08|

без лоха и жизнь плоха

Гость|03.12.2017 12:26|

Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!