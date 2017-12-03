03.12.2017 | 11:59

Пензенская полиция проводит проверку по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стала 29-летняя жительница областного центра.

Обратившаяся в правоохранительные органы женщина сообщила, что потеряла документы на свое имя и разместила в Интернете объявление с просьбой вернуть их за вознаграждение.

«Через некоторое время на мобильный телефон заявительницы позвонил неизвестный, сказал, что нашел документы, и попросил перечислить на счет электронного кошелька 9 000 рублей в качестве вознаграждения», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Пензячка перевела запрашиваемую сумму в надежде обрести утраченное, но звонивший, получив деньги, заявил, что никаких документов у него нет.

В настоящее время полиция устанавливает, кто мог быть причастен к совершению преступления.