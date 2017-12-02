02.12.2017 | 09:38

В четверг, 30 ноября, в Пензе суд вынес приговор 35-летнему бывшему начальнику караула отдела охраны исправительной колонии № 4, признав его виновным в халатности.

Инцидент произошел 21 июля: из колонии сбежал 27-летний уроженец Узбекистана, осужденный в 2013 году за убийство и разбой на 13 лет лишения свободы.

Он находился с родственником в комнате для длительных свиданий. В это время к другому осужденному по предварительной договоренности на длительное свидание по подложным документам пришли знакомый и родственница замыслившего побег преступника.

Злоумышленник замаскировался под посетителя второго осужденного, прошел в отсекающий тамбур контрольно-пропускного пункта исправительной колонии и передал часовому разовый пропуск и подложный паспорт посетителя.

Часовой, сличив мужчину с фотографией в паспорте, засомневался в личности посетителя и вызвал начальника караула отдела охраны. Тот еще раз проверил документы «гостя колонии» и, не заметив подмены лиц, велел часовому выпустить преступника.

Осужденный сел в такси и поехал в сторону Москвы. Его задержали тем же вечером в Рязанской области.

«С учетом позиции государственного обвинителя, признания подсудимым своей вины, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.