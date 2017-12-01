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Криминал | Пензенцу, укравшему два скоростных велосипеда, грозит пять лет тюрьмы

01.12.2017|14:50
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Татьяна Анатольевна обратилась в правоохранительные органы и сообщила о том, что из ее сарая пропали новые скоростные велосипеды.

«Получилось так. Муж вышел посмотреть сарай, приходит и говорит: «У нас открыт сарай, и в нем нет велосипедов». Я ему говорю: «Как нет?» Он говорит: «Нет! Замка на сарае нет». Пробои есть, а замок отсутствует», - рассказала потерпевшая.

Татьяна Анатольевна начала проверять имущество. Велосипеды, на которых они с племянником ездили летом на дачу, в гараже действительно отсутствовали, а старый, сделанный много лет назад на пензенском велозаводе, остался.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался ранее судимый житель Пензы 1991 года рождения. Молодой человек признался в совершении данного преступления и в содеянном раскаялся», - сообщил следователь отдела № 5 СУ УМВД России по городу Пензе Александр Фролов.

Кататься на украденных велосипедах подозреваемый не собирался - похитил для продажи. Один из них уже удалось вернуть владелице, а вот молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

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