01.12.2017 | 11:45

36-летний житель Нижнего Ломова лишился крупной суммы из-за собственной невнимательности. На улице у него из кармана выпала банковская карта. Мужчина не заметил пропажи, а вскоре получил сообщение, что с его счета снято 130 тысяч рублей.

Владелец карты обратился в полицию. Стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались двое жителей райцентра, одному из которых 27 лет, другому - 33 года. Оба мужчины имеют судимость.

«Они признались в содеянном, пояснив, что похищенное потратили на собственные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.