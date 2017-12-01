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Криминал | Два судимых жителя Нижнего Ломова сняли с чужой карты 130 000 рублей

01.12.2017|11:45
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36-летний житель Нижнего Ломова лишился крупной суммы из-за собственной невнимательности. На улице у него из кармана выпала банковская карта. Мужчина не заметил пропажи, а вскоре получил сообщение, что с его счета снято 130 тысяч рублей.

Владелец карты обратился в полицию. Стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались двое жителей райцентра, одному из которых 27 лет, другому - 33 года. Оба мужчины имеют судимость.

«Они признались в содеянном, пояснив, что похищенное потратили на собственные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|01.12.2017 11:59|

Пин код был на карте написан?

Гость|01.12.2017 12:44|

А как же

Гость|01.12.2017 12:57|

Неплохо в ломове зарабатывают.

Гость|01.12.2017 13:10|

Плохо замаскировались, надо было броды и усы накладные клеить.

Имя: Гость
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