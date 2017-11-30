30.11.2017 | 09:01

Кузнецкий районный суд Пензенской области признал 41-летнюю жительницу райцентра виновной в совершении крупной кражи.

Женщина работала помощницей по хозяйству в частном доме. В августе 2015 года, дождавшись, когда хозяин уйдет, она украла из картонной коробки 14 ювелирных украшений: кольца, колье, серьги и другие изделия на общую сумму 310 737 рублей 30 копеек.

При изучении записей камер видеонаблюдения, установленных в доме, выяснилось, что в указанный период времени там находилась только подсудимая. К тому же хозяйка обнаружила пропажу вещей сразу после ухода работницы.

«Подсудимая в судебном заседании свою вину в совершении кражи имущества признала полностью, с объемом и стоимостью похищенного согласилась», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.