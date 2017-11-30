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Криминал | В Кузнецке помощница по дому украла у хозяев 14 ювелирных изделий

30.11.2017|09:01
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Кузнецкий районный суд Пензенской области признал 41-летнюю жительницу райцентра виновной в совершении крупной кражи.

Женщина работала помощницей по хозяйству в частном доме. В августе 2015 года, дождавшись, когда хозяин уйдет, она украла из картонной коробки 14 ювелирных украшений: кольца, колье, серьги и другие изделия на общую сумму 310 737 рублей 30 копеек.

При изучении записей камер видеонаблюдения, установленных в доме, выяснилось, что в указанный период времени там находилась только подсудимая. К тому же хозяйка обнаружила пропажу вещей сразу после ухода работницы.

«Подсудимая в судебном заседании свою вину в совершении кражи имущества признала полностью, с объемом и стоимостью похищенного согласилась», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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Гость|30.11.2017 09:13|

ПОЧЕМУ УСЛОВНО? воруй дальше и больше.

Гость|30.11.2017 09:21|

а сами то уже не справляемся? помощницу подавай. баре

Гость|30.11.2017 09:26|

Ну почему же,справляемся.просто есть лишние деньги чтобы нанять прислугу для черновой неквалифицированной работы.а у нас соответственно появляется больше времени для отдыха и радости жизни.#баре?ДА.и в этом нет ничего плохого.

Гость|30.11.2017 09:26|

penzainform.ru писал(a):

14 ювелирных украшений: кольца, колье, серьги и другие изделия на общую сумму 310 737 рублей 30 копеек.

Нажитых непосильным трудом.

Гость|30.11.2017 09:28|

А что плохого в домработнице? Такая же работа. Многих состоятельные люди нанимают.

Гость|30.11.2017 09:41|

а платят сколько?

Имя: Гость
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