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Криминал | Угнанный в Нижней Елюзани автомобиль полиция нашла в Сурске

30.11.2017|16:51
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В Городищенском районе Пензенской области 53-летний автолюбитель лишился своего автомобиля Renault Symbol. Мужчина на несколько минут покинул салон, оставив двигатель заведенным, а дверь открытой. Когда он вернулся, машины уже не было.

Автовладелец немедленно обратился в полицию с заявлением об угоне. Через несколько часов стражи порядка нашли Renault в Сурске.

Сотрудники уголовного розыска установили человека, подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний житель Городищенского района, ранее судимый. Он признался в том, что воспользовался доступностью автомобиля и угнал его.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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