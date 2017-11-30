30.11.2017 | 16:51

В Городищенском районе Пензенской области 53-летний автолюбитель лишился своего автомобиля Renault Symbol. Мужчина на несколько минут покинул салон, оставив двигатель заведенным, а дверь открытой. Когда он вернулся, машины уже не было.

Автовладелец немедленно обратился в полицию с заявлением об угоне. Через несколько часов стражи порядка нашли Renault в Сурске.

Сотрудники уголовного розыска установили человека, подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний житель Городищенского района, ранее судимый. Он признался в том, что воспользовался доступностью автомобиля и угнал его.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.