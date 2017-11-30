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Криминал | Мошенницы обещали снять порчу с пенсионерки за 135 тысяч рублей

30.11.2017|16:34
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Две женщины лишили пенсионерку 135 тысяч рублей. Эту сумму злоумышленницы потребовали для проведения ритуала по снятию порчи, якобы из-за которой потерпевшая страдает серьезным заболеванием.

«Одна из подозреваемых положила деньги в сверток, который убрала в пакет. Затем достала его, передала его потерпевшей, сообщив, что сверток нельзя разворачивать, а нужно положить его под подушку и спать на нем в течение недели, чтобы избавиться от болезни», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пожилая женщина выполнила указания незнакомок и проверять наличие денег сразу не стала. Вечером, когда у нее появились сомнения, пенсионерка открыла пакет и обнаружила в нем салфетки.

Обеим подозреваемым на вид около 50 лет. Первая крупного телосложения, в момент преступления была в длинной черной куртке и светлой шапке. Приметы второй - носит очки, была одета в темное пальто и серую шапку.

«Если у вас есть информация о личности подозреваемых и их возможном местонахождении, сообщите по телефонам отдела полиции № 5 городского управления МВД: 599-702, 599-711 или 02», - добавила Ольга Евдокимова.

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Гость|30.11.2017 19:48|

Лошара бабушка

Гость|30.11.2017 19:52|

penzainform.ru писал(a):

на вид около 50 лет.
Ей красный возраст - 70 лет, в 50 лет еще молодые.

Имя: Гость
Комментарий:

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