30.11.2017 | 16:34

Две женщины лишили пенсионерку 135 тысяч рублей. Эту сумму злоумышленницы потребовали для проведения ритуала по снятию порчи, якобы из-за которой потерпевшая страдает серьезным заболеванием.

«Одна из подозреваемых положила деньги в сверток, который убрала в пакет. Затем достала его, передала его потерпевшей, сообщив, что сверток нельзя разворачивать, а нужно положить его под подушку и спать на нем в течение недели, чтобы избавиться от болезни», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пожилая женщина выполнила указания незнакомок и проверять наличие денег сразу не стала. Вечером, когда у нее появились сомнения, пенсионерка открыла пакет и обнаружила в нем салфетки.

Обеим подозреваемым на вид около 50 лет. Первая крупного телосложения, в момент преступления была в длинной черной куртке и светлой шапке. Приметы второй - носит очки, была одета в темное пальто и серую шапку.

«Если у вас есть информация о личности подозреваемых и их возможном местонахождении, сообщите по телефонам отдела полиции № 5 городского управления МВД: 599-702, 599-711 или 02», - добавила Ольга Евдокимова.