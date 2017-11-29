29.11.2017 | 13:07

58-летняя жительница Пачелмы осуждена за кражу денег с проникновением в жилище. В сентябре женщина силой открыла входную дверь чужого дома в одном из сел района и взяла из холодильника 900 рублей.

В ходе следствия было установлено, что она пошла на дело, имея непогашенные судимости за два совершенных ранее тяжких преступления. Кроме того, к отягчающим обстоятельствам суд отнес состояние алкогольного опьянения пенсионерки в момент злодеяния.

«С учетом обстоятельств дела виновной назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщили в Пачелмском районном суде.