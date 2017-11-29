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Криминал | В Пачелмском районе пенсионерка украла 900 рублей из холодильника

29.11.2017|13:07
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58-летняя жительница Пачелмы осуждена за кражу денег с проникновением в жилище. В сентябре женщина силой открыла входную дверь чужого дома в одном из сел района и взяла из холодильника 900 рублей.

В ходе следствия было установлено, что она пошла на дело, имея непогашенные судимости за два совершенных ранее тяжких преступления. Кроме того, к отягчающим обстоятельствам суд отнес состояние алкогольного опьянения пенсионерки в момент злодеяния.

«С учетом обстоятельств дела виновной назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщили в Пачелмском районном суде.

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Гость|29.11.2017 14:20|

penzainform.ru писал(a):

силой открыла входную дверь чужого дома в одном из сел района и взяла из холодильника 900 рублей.

Вот это бабуля, медвежатница.

Гость|29.11.2017 14:22|

penzainform.ru писал(a):

С учетом обстоятельств дела

Смотри бабуля, сядешь и уже до конца жизни, но пожалели. Все равно скоро выборы, амнистия

Имя: Гость
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