Криминал | 23-летнему парню грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков

29.11.2017 | 14:54

Молодого человека 1994 года рождения подозревают в попытке сбыта запрещенных препаратов.

«В ходе осмотра жилища, расположенного в Первомайском районе города Пензы, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты гриппер-пакеты с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство метилэфедрон в крупном размере», - сообщил следователь отдела № 4 СУ УМВД России по городу Пензе Сергей Кубрин.

Подозреваемый не стал скрывать свои преступные намерения. При допросе он рассказал, что найденные у него свертки были предназначены для распространения, и показал полицейским места уже сделанных им закладок. Парень сожалеет о содеянном.

«Лучше с этим не связываться. Это влечет за собой плачевные последствия», - рассказал подозреваемый.

А именно - 20 лет тюрьмы. Такое наказание грозит молодому человеку, так как совершенное им преступление относится к категории особо тяжких.