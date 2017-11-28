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Криминал | В Сердобске директор фирмы присвоил деньги учредителей

28.11.2017|13:07
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В Сердобске директор общества с ограниченной ответственностью присвоил 146 000 рублей, выданные Центром занятости населения Сердобского района девяти безработным гражданам.

Всего в качестве государственного пособия, выделяемого на содействие самозанятости, они получили 529 200 рублей, по 58 800 рублей каждый, и в конце мая 2017 года внесли деньги в кассу организации, будучи ее учредителями.

Глава фирмы направил часть средств на покупку животных, птиц и корма для них, а оставшиеся 146 000 рублей потратил на собственные нужды. При этом он сделал фиктивные документы, по которым деньги якобы пошли на приобретение животных.

В июне злоумышленник подал отчет о расходовании выделенных средств в тот же центр занятости. Следователи Сердобского района доказали, что в документе указаны ложные сведения о тратах.

Суд признал руководителя виновным в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

«В ходе следствия материальный ущерб, причиненный обществу с ограниченной ответственностью, возмещен злоумышленником в полном объеме», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|28.11.2017 13:31|

ОХРЕНЕТЬ. ПОЧЕМУ УСЛОВНО???. начальником параши лет на 5.тогда другим не повадно будет.А ЭТО ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ ДРУГИМ НА НА РАЗГРАБЛЕНИЕ ГОССОБСТВЕННОСТИ.

Гость|28.11.2017 13:55|

На то они и деньги чтобы их присваивать)))

Гость|28.11.2017 13:56|

penzainform.ru писал(a):

146 000 рублей потратил на собственные нужды.
Ну хватит лгать то... На детей больных и обездоленных он их потратил, все 3000, а остальное на такси развозить им.

Имя: Гость
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