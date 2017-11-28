В Сердобске директор общества с ограниченной ответственностью присвоил 146 000 рублей, выданные Центром занятости населения Сердобского района девяти безработным гражданам.
Всего в качестве государственного пособия, выделяемого на содействие самозанятости, они получили 529 200 рублей, по 58 800 рублей каждый, и в конце мая 2017 года внесли деньги в кассу организации, будучи ее учредителями.
Глава фирмы направил часть средств на покупку животных, птиц и корма для них, а оставшиеся 146 000 рублей потратил на собственные нужды. При этом он сделал фиктивные документы, по которым деньги якобы пошли на приобретение животных.
В июне злоумышленник подал отчет о расходовании выделенных средств в тот же центр занятости. Следователи Сердобского района доказали, что в документе указаны ложные сведения о тратах.
Суд признал руководителя виновным в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
«В ходе следствия материальный ущерб, причиненный обществу с ограниченной ответственностью, возмещен злоумышленником в полном объеме», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
ОХРЕНЕТЬ. ПОЧЕМУ УСЛОВНО???. начальником параши лет на 5.тогда другим не повадно будет.А ЭТО ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ ДРУГИМ НА НА РАЗГРАБЛЕНИЕ ГОССОБСТВЕННОСТИ.