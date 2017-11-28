28.11.2017 | 10:59

В понедельник, 27 ноября, вступил в силу приговор Каменского городского суда в отношении 56-летнего мужчины, совершившего кражу.

Ночью 21 сентября злоумышленник подъехал на своем автомобиле ВАЗ-2106 с прицепом к чужому гаражу и поочередно вынес 18 мешков с зерном ячменя.

Через три дня также ночью мужчина снова приехал на машине к тому же гаражу и вывез оттуда еще 14 мешков с зерном ячменя и 4 алюминиевые фляги.

В общей сложности похититель нанес хозяину гаража материальный ущерб на сумму 12 396 рублей.

«Каменский городской суд признал его виновным в совершении кражи и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в суде.