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Криминал | В Каменке 56-летний мужчина дважды обокрал один и тот же гараж

28.11.2017|10:59
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В понедельник, 27 ноября, вступил в силу приговор Каменского городского суда в отношении 56-летнего мужчины, совершившего кражу.

Ночью 21 сентября злоумышленник подъехал на своем автомобиле ВАЗ-2106 с прицепом к чужому гаражу и поочередно вынес 18 мешков с зерном ячменя.

Через три дня также ночью мужчина снова приехал на машине к тому же гаражу и вывез оттуда еще 14 мешков с зерном ячменя и 4 алюминиевые фляги.

В общей сложности похититель нанес хозяину гаража материальный ущерб на сумму 12 396 рублей.

«Каменский городской суд признал его виновным в совершении кражи и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в суде.

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Гость|28.11.2017 11:23|

бог троицу любит, значит когда-нибудь этот мужик вновь повторит свой подвиг

Гость|28.11.2017 11:27|

Ячменное пиво варить собирался

Гость|28.11.2017 12:25|

ГАРАЖ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ.

Имя: Гость
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