28.11.2017 | 09:04

В понедельник, 27 ноября, в Кузнецке сотрудники отдела вневедомственной охраны, находившиеся в патруле, получили информацию о том, что в квартире на улице Минской совершена кража.

При обследовании территории возле дома, где произошло преступление, росгвардейцы задержали гражданина, похожего по приметам на подозреваемого.

Молодой человек признался, что вместе с хозяином квартиры и двумя приятелями употреблял спиртное. Между участниками застолья возник конфликт, который перерос в драку. Воспользовавшись моментом, гость схватил лежавшие на полке два мобильника и скрылся.

«Задержанным оказался ранее судимый 23-летний кузнечанин. У него имелись два сотовых телефона, принадлежавшие потерпевшему. Гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Пензенской области.