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Криминал | 23-летний кузнечанин признался в краже двух телефонов у приятеля

28.11.2017|09:04
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В понедельник, 27 ноября, в Кузнецке сотрудники отдела вневедомственной охраны, находившиеся в патруле, получили информацию о том, что в квартире на улице Минской совершена кража.

При обследовании территории возле дома, где произошло преступление, росгвардейцы задержали гражданина, похожего по приметам на подозреваемого.

Молодой человек признался, что вместе с хозяином квартиры и двумя приятелями употреблял спиртное. Между участниками застолья возник конфликт, который перерос в драку. Воспользовавшись моментом, гость схватил лежавшие на полке два мобильника и скрылся.

«Задержанным оказался ранее судимый 23-летний кузнечанин. У него имелись два сотовых телефона, принадлежавшие потерпевшему. Гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Пензенской области.

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