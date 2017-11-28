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Криминал | 15-летней пензячке дали условный срок за кражу сумки с кошельком

28.11.2017|09:21
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В Пензе вынесен приговор 15-летней жительнице областного центра, обвинявшейся в краже с проникновением в жилище.

26 сентября девочка-подросток решила пробраться в одну из квартир на улице Фрунзе. Убедившись, что дверь незаперта, она вошла в коридор и похитила женскую сумку, в которой был кошелек с 900 рублями.

Все это время 59-летняя хозяйка находилась дома, но ничего не слышала.

И сумку, и кошелек несовершеннолетняя выбросила недалеко от места преступления, а на похищенные деньги купила продукты питания.

В итоге суд приговорил злоумышленницу к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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