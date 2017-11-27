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Криминал | 40-летний пьяный пензенец едва не задушил мать

27.11.2017|12:56
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День матери едва не стал для одной из жительниц Пензы последним днем жизни. Ее попытался убить собственный сын.

В ночь на воскресенье, 26 октября, наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в одной из квартир дома № 105а на улице Калинина сработала тревожная сигнализация.

Стражи порядка немедленно прибыли по адресу и задержали пьяного мужчину. Как оказалось, он начал выяснять отношения с матерью. Конфликт разгорелся с такой силой, что 40-летний мужчина кинулся на родительницу и принялся ее душить.

«Испугавшись за свою жизнь, женщина нажала на тревожную кнопку. Задержанного гражданина передали прибывшим полицейским», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Пензенской области.

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Гость|27.11.2017 13:46|

Детишки эта шчасте, чем здоровей, тем крепче сила удара.

Гость|27.11.2017 13:54|

Откуда взялась тревожная кнопка в квартире?! Да ещё прямо рукой потерпевшей..

Имя: Гость
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