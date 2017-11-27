27.11.2017 | 12:56

День матери едва не стал для одной из жительниц Пензы последним днем жизни. Ее попытался убить собственный сын.

В ночь на воскресенье, 26 октября, наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в одной из квартир дома № 105а на улице Калинина сработала тревожная сигнализация.

Стражи порядка немедленно прибыли по адресу и задержали пьяного мужчину. Как оказалось, он начал выяснять отношения с матерью. Конфликт разгорелся с такой силой, что 40-летний мужчина кинулся на родительницу и принялся ее душить.

«Испугавшись за свою жизнь, женщина нажала на тревожную кнопку. Задержанного гражданина передали прибывшим полицейским», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Пензенской области.