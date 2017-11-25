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Криминал | Пензячка заявила о краже, чтобы найти пропажу

25.11.2017|15:16
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31-летняя жительница Пензы пыталась замаскировать собственную невнимательность под преступление. Она сообщила в полицию, что в микрорайоне Шуист к ней подошел незнакомый мужчина и попросил одолжить мобильник, чтобы позвонить.

«Завладев телефоном марки Xiaomi, он скрылся в неизвестном направлении. По словам потерпевшей, стоимость телефона составляет 16 тысяч рублей», - рассказал старший следователь отдела № 1 СУ УМВД России по городу Пензе Алексей Алексеев.

Полицейские тут же бросились на поиски злоумышленника, которые не принесли результата. Как выяснилось в ходе следствия, женщина положила сотовый телефон в карман и, судя по всему, где-то выронила. Чтобы найти пропавшее, она заявила о краже. Такое нестандартное решение может ей дорого стоить.

«Полиция Пензы предупреждает, что за сообщение ложной информации и подачу ложных заявлений в рамках статьи 306 УК РФ предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, ареста сроком до 6-ти месяцев либо лишения свободы сроком до 2-х лет», - подчеркнул Алексей Алексеев.

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