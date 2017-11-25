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Криминал | Пензячка, избившая скалкой жительницу Иссы, осуждена на 3 года колонии

25.11.2017|13:49
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Вступил в силу приговор, который Иссинский районный суд вынес 39-летней жительнице Пензы, признав ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщины.

Преступление произошло год назад. 28 ноября 2016 года ныне осужденная с гражданским мужем приехали из Пензы в Иссу в гости к его матери.

Вся трое уселись за стол и начали отмечать приезд. Когда спиртное кончилось, мужчина отлучился за следующей порцией, а между неофициальными свекровью и невесткой в это время разгорелась ссора.

«В ответ на нелицеприятные слова хозяйки квартиры гостья нанесла ей множественные удары по голове и телу деревянной скалкой. Вернувшись из магазина, сын обнаружил мать, лежащую на кровати с травмами, и вызвал бригаду скорой помощи», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд первой инстанции учел, что потерпевшая своим поведением спровоцировала рукоприкладство, а также то, что пензенская гостья, избив пожилую женщину, оказала ей помощь. В итоге был оглашен приговор - 3 года колонии общего режима.

Однако пензячка сочла его слишком суровым и обжаловала, но Пензенский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Это не первый случай, когда жительницы Пензенской области используют скалку в качестве оружия. Так, 31 декабря 2016 года 49-летняя жительница Кузнецка не меньше 13 раз ударила скалкой по голове бывшего мужа, не выдержав его оскорблений. От черепно-мозговой травмы мужчина через несколько дней скончался.

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