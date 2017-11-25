ИА «ПензаИнформ» стали известны подробности раскрытия дачных краж, в которых подозревается житель Бессоновского района.
Жительница Пензы обратилась в полицию после того, как обнаружила, что на ее дачном участке, расположенном возле села Васильевка, совершена кража: из сарая пропали бензопила и триммер.
Впоследствии стражам порядка поступило еще одно аналогичное заявление. На этот раз с дачного участка пропали электроинструменты.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бессоновскому району установили подозреваемого в дачных кражах. Им оказался 51-летний местный житель, неоднократно судимый.
Мужчина откровенно рассказал, как совершал кражи: ходил по дачам и заглядывал в окна домов. Увидев что-нибудь ценное, он вскрывал окна монтировкой и проникал в строения. Его добычей становились металлические изделия и строительные инструменты. Первые он сдавал в пункт приема металлолома, вторые продавал неизвестным.
По фактам краж следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
«Также установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичных краж на территории Пензы. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Теперь всех собак на него повесят,со всей области. Расскрываемость повысилась в разы.