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Криминал | 51-летний бессоновец рассказал о своем методе дачных краж

25.11.2017|10:30
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ИА «ПензаИнформ» стали известны подробности раскрытия дачных краж, в которых подозревается житель Бессоновского района.

Жительница Пензы обратилась в полицию после того, как обнаружила, что на ее дачном участке, расположенном возле села Васильевка, совершена кража: из сарая пропали бензопила и триммер.

Впоследствии стражам порядка поступило еще одно аналогичное заявление. На этот раз с дачного участка пропали электроинструменты.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бессоновскому району установили подозреваемого в дачных кражах. Им оказался 51-летний местный житель, неоднократно судимый.

Мужчина откровенно рассказал, как совершал кражи: ходил по дачам и заглядывал в окна домов. Увидев что-нибудь ценное, он вскрывал окна монтировкой и проникал в строения. Его добычей становились металлические изделия и строительные инструменты. Первые он сдавал в пункт приема металлолома, вторые продавал неизвестным.

По фактам краж следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

«Также установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичных краж на территории Пензы. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|25.11.2017 11:31|

Теперь всех собак на него повесят,со всей области. Расскрываемость повысилась в разы.

Гость|25.11.2017 11:42|

сволочь он порядочная таких не надо жалеть

Имя: Гость
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