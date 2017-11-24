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Криминал | В Пензе суд продлил срок домашнего ареста Вениамину Бочкареву

24.11.2017|09:25
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В четверг, 23 ноября, Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста бывшему директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамину Бочкареву на два месяца, а всего до 3 месяцев 1 суток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Вениамин Бочкарев, племянник бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн рублей. Также Вениамин Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей из бюджета РФ при расселении жителей домов, находившихся на участках в зоне строительства путепровода через Суру.

27 октября Первомайский районный суд Пензы отказал в ходатайстве о заключении Бочкарева под стражу и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 1 сутки.

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Гость|24.11.2017 09:58|

Охренеть...133 лимона и домашний арест...Да здравствует наше правосудие!!!

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