24.11.2017 | 09:25

В четверг, 23 ноября, Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста бывшему директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамину Бочкареву на два месяца, а всего до 3 месяцев 1 суток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Вениамин Бочкарев, племянник бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн рублей. Также Вениамин Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей из бюджета РФ при расселении жителей домов, находившихся на участках в зоне строительства путепровода через Суру.

27 октября Первомайский районный суд Пензы отказал в ходатайстве о заключении Бочкарева под стражу и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 1 сутки.