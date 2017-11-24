Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|24 ноя 2017|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-3oC
Завтра | Снег |
  69.18  |  $  58.46
 

Криминал | В надежде купить фотоаппарат житель Каменского района лишился денег

24.11.2017|11:53
Печать

66-летний житель Каменского района стал жертвой мошенника, разместившего на одном из интернет-сайтов объявление о продаже зеркального фотоаппарата за 74 тысячи рублей.

В других интернет-магазинах эта модель стоила вдвое дороже, и фотолюбитель оставил заявку на приобретение аппарата. По электронной почте он получил письмо с реквизитами для оплаты и перечислил деньги на счет банковской карты.

Через несколько дней ему пришло извещение о том, что товар будет доставлен. Однако фотоаппарат покупатель так и не получил, а сайт оказался заблокирован.

«Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах мошенничества. Проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!