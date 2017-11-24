24.11.2017 | 11:53

66-летний житель Каменского района стал жертвой мошенника, разместившего на одном из интернет-сайтов объявление о продаже зеркального фотоаппарата за 74 тысячи рублей.

В других интернет-магазинах эта модель стоила вдвое дороже, и фотолюбитель оставил заявку на приобретение аппарата. По электронной почте он получил письмо с реквизитами для оплаты и перечислил деньги на счет банковской карты.

Через несколько дней ему пришло извещение о том, что товар будет доставлен. Однако фотоаппарат покупатель так и не получил, а сайт оказался заблокирован.

«Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах мошенничества. Проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.