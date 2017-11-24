24.11.2017 | 09:02

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту совершения 21-летней жительницей Каменки убийства.

Преступление произошло в ночь с 7 на 8 сентября. В одном из домов Каменки шло застолье: девушка, ее мать, отчим и 45-летний знакомый отчима распивали алкоголь.

Когда отчим заснул, а мать находилась в другой комнате, между девушкой и гостем разгорелась ссора. Она схватила нож и не менее двух раз ударила им мужчину в грудь. Тот упал, а девушка взяла в другую руку еще один нож и стала бить жертву двумя ножами в голову, туловище, руки и ноги. Мужчина скончался на месте преступления. Впоследствии на его теле было насчитано более 150 ножевых ранений.

Судебная психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления девушка находилась в психическом состоянии, которое лишало ее способности осознавать характер своих действий и руководить ими.

«Уголовное дело направлено в суд для применения к жительнице Каменки принудительных мер медицинского характера», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.