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Криминал | В Каменке 21-летняя девушка нанесла гостю более 150 ударов двумя ножами

24.11.2017|09:02
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В Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту совершения 21-летней жительницей Каменки убийства.

Преступление произошло в ночь с 7 на 8 сентября. В одном из домов Каменки шло застолье: девушка, ее мать, отчим и 45-летний знакомый отчима распивали алкоголь.

Когда отчим заснул, а мать находилась в другой комнате, между девушкой и гостем разгорелась ссора. Она схватила нож и не менее двух раз ударила им мужчину в грудь. Тот упал, а девушка взяла в другую руку еще один нож и стала бить жертву двумя ножами в голову, туловище, руки и ноги. Мужчина скончался на месте преступления. Впоследствии на его теле было насчитано более 150 ножевых ранений.

Судебная психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления девушка находилась в психическом состоянии, которое лишало ее способности осознавать характер своих действий и руководить ими.

«Уголовное дело направлено в суд для применения к жительнице Каменки принудительных мер медицинского характера», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Гость|24.11.2017 09:19|

Буртасские орангутанги

Гость|24.11.2017 09:22|

penzainform.ru писал(a):

В одном из домов Каменки шло застолье:

Ну как же вы освещаете события. Шёл пир горой..

Гость|24.11.2017 09:24|

penzainform.ru писал(a):

шло застолье: девушка, ее мать, отчим и 45-летний знакомый отчима распивали алкоголь.

Это видимо положительно характеризует участников застолья.

Гость|24.11.2017 09:30|

penzainform.ru писал(a):

в момент совершения преступления девушка находилась в психическом состоянии
То есть до этого момента и после этого - нормальный человек? Одномоментное помешательство? Удобная отмазка для всех убийц. Явно подсказана адвокатом.

Гость|24.11.2017 09:31|

Настоящие пензюки,Пенза рулит!

Гость|24.11.2017 09:41|

Это была очень обеспеченная семья! Деньги не показатель счастья...

Гость|24.11.2017 09:43|

жесть, во бабы в русских селеньях

Гость|24.11.2017 09:54|

Гость писал(a):

жесть, во бабы в русских селеньях
Слона на ходу остановят и хобот ему оторвут

Гость|24.11.2017 09:56|

Зарисовка вроде :"Типичная Каменка" или"Типичная Пенза"

Гость|24.11.2017 09:56|

она что еще и перерывы делала, 150 раз руку-то поднять просто - аэробная нагрузка, а здесь еще и вонзить в тело и от туда вытащить - жесть. Это как же надо довести человека....

Гость|24.11.2017 09:58|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
жесть, во бабы в русских селеньях
Слона на ходу остановят и хобот ему оторвут
Отрежут .

Гость|24.11.2017 09:59|

Гость писал(a):

Настоящие пензюки,Пенза рулит!
Каменка не Пенза , я не знаю даже где она .

Имя: Гость
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