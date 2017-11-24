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Криминал | Пять пьяных пензенцев на угнанном авто пытались среди ночи сдать металлолом

24.11.2017|16:21
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Пять жителей Пензы предстанут перед судом. Они обвиняются в групповом угоне автомобиля по предварительному сговору.

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 июля молодые люди 1992, 1998, двое - 1999 годов рождения и их несовершеннолетний приятель распивали спиртное в доме младшего из них.

Когда алкоголь закончился, они решили, что выпито недостаточно. Денег ни у кого не оказалось, но один из собутыльников вспомнил, что у него во дворе лежит металлолом, и предложил сдать его. Парни согласились, прошли на подворье и собрали металл.

Однако приятели не учли, что на дворе ночь, поэтому их попытки вызвать грузовое такси оказались безуспешными. Тогда жаждавшая алкоголя молодежь решила пойти другим путем - угнать машину и на ней отвезти металлолом в пункт приема. Загоревшись идеей, друзья начали поиск подходящего автомобиля.

Их усилия быстро увенчались успехом: возле одного из соседних домов они обнаружили ВАЗ-2109. Владелец «девятки» беспечно оставил дверь открытой, а ключи - в замке зажигания.

Решив, что удача сама идет к ним в руки, парни принялись за дело. Один из них сел за руль, другой стоял на страже, трое остальных принялись толкать машину.

Удалившись от дома, они завели двигатель, загрузили металлолом и впятером поехали сдавать его. Однако, к их удивлению, все пункты приема оказались запертыми.

Тогда молодые люди поехали кататься по улицам Пензы. Их поездка длилась до тех пор, пока не закончился бензин. Оставив автомашину в поле, они пешком отправились по домам.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность вышеуказанных лиц к совершению угона. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится для направления в суд», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Гость|24.11.2017 17:08|

Тупой биомусор

Гость|24.11.2017 17:13|

почему сразу угон? мож они за экологию города переживали? хозяин сам никак не сподобился утилизировать свой автохлам - вот они и решили помочь...

Гость|24.11.2017 17:24|

Гость писал(a):

Тупой биомусор
Самокритика - это хорошо.

Гость|24.11.2017 17:29|

Когда же вы закончитесь...

Имя: Гость
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