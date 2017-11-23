23.11.2017 | 15:06

30-летний житель Нижнеломовского района отправится на два года в колонию строгого режима, совершив кражу спустя три дня после освобождения.

8 сентября мужчина решил ограбить сельский магазин в Нижнеломовском районе: он разбил окно кирпичом, разогнул прутья решетки и пролез в образовавшийся проем. Оказавшись в помещении, вор забрал с прилавка продукты и деньги и скрылся.

Сумма ущерба составила 1 975 рублей 60 копеек.

«Следует отметить, что это не первая кража в биографии гражданина, который за свои 30 лет большую часть времени находился в местах лишения свободы. После очередного освобождения он находится на свободе ровно 3 дня, после чего попадает в руки правосудия», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда Пензенской области.

Приговор в законную силу не вступил.