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Криминал | В Пензенской области вор вышел из тюрьмы и через 3 дня попался на краже

23.11.2017|15:06
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30-летний житель Нижнеломовского района отправится на два года в колонию строгого режима, совершив кражу спустя три дня после освобождения.

8 сентября мужчина решил ограбить сельский магазин в Нижнеломовском районе: он разбил окно кирпичом, разогнул прутья решетки и пролез в образовавшийся проем. Оказавшись в помещении, вор забрал с прилавка продукты и деньги и скрылся.

Сумма ущерба составила 1 975 рублей 60 копеек.

«Следует отметить, что это не первая кража в биографии гражданина, который за свои 30 лет большую часть времени находился в местах лишения свободы. После очередного освобождения он находится на свободе ровно 3 дня, после чего попадает в руки правосудия», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда Пензенской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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Гость|23.11.2017 15:49|

penzainform.ru писал(a):

сельский магазин
penzainform.ru писал(a):
Сумма ущерба составила 1 975 рублей 60 копеек.
penzainform.ru писал(a):
который за свои 30 лет большую часть времени находился в местах лишения свободы.

Испортили жизнь человеку. Если человек в свот тридцать лет только и видел конвой, охрана колючая проволока собаки, он просто не сможет жить иначе и жизнь вне тюрьмы для него чуждая.

Человек для общества потерян. Спасибо партии за это.

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