22.11.2017 | 15:40

В Городищенском районе выявлены грубые нарушения законодательства при привлечении граждан к административной ответственности. Факты вскрылись после того, как в прокуратуру обратился житель Верхней Елюзани.

В августе представители финансового управления районной администрации составили семь фиктивных протоколов о правонарушениях в сфере благоустройства без участия людей, привлекаемых к ответственности.

При этом в документ были внесены сведения о том, что граждане ознакомлены с сутью дела и от подписи отказались. Проверяющие даже выдумали пояснения якобы от лица нарушителей об отсутствии у них денег на ремонт ограждений домов.

Как оказалось, сотрудники администрации делали это, чтобы не допустить снижения плановых показателей, влияющих на размер ежемесячной премии.

В итоге Городищенский районный суд отменил все семь постановлений административной комиссии и освободил граждан от ответственности.

В отношении работников возбудили два уголовных дела за служебный подлог. Начальника отдела экономического планирования и финансового обеспечения финансового управления администрации оштрафовали на 20 000 рублей.

Кроме того, вынесено предупреждение специалисту администрации Верхнеелюзанского сельсовета, предоставившему сотрудникам районной администрации паспортные данные семи граждан без их согласия.