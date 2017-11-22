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Криминал | В Городищенском районе на сельчан составляли фиктивные протоколы

22.11.2017|15:40
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В Городищенском районе выявлены грубые нарушения законодательства при привлечении граждан к административной ответственности. Факты вскрылись после того, как в прокуратуру обратился житель Верхней Елюзани.

В августе представители финансового управления районной администрации составили семь фиктивных протоколов о правонарушениях в сфере благоустройства без участия людей, привлекаемых к ответственности.

При этом в документ были внесены сведения о том, что граждане ознакомлены с сутью дела и от подписи отказались. Проверяющие даже выдумали пояснения якобы от лица нарушителей об отсутствии у них денег на ремонт ограждений домов.

Как оказалось, сотрудники администрации делали это, чтобы не допустить снижения плановых показателей, влияющих на размер ежемесячной премии.

В итоге Городищенский районный суд отменил все семь постановлений административной комиссии и освободил граждан от ответственности.

В отношении работников возбудили два уголовных дела за служебный подлог. Начальника отдела экономического планирования и финансового обеспечения финансового управления администрации оштрафовали на 20 000 рублей.

Кроме того, вынесено предупреждение специалисту администрации Верхнеелюзанского сельсовета, предоставившему сотрудникам районной администрации паспортные данные семи граждан без их согласия.

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Гость|22.11.2017 15:57|

И все? penzainform.ru писал(a):

вынесено предупреждение специалисту администрации Верхнеелюзанского сельсовета, предоставившему сотрудникам районной администрации паспортные данные семи граждан без их согласия.
Нарушения защиты персональных данных совершенные лицом с использованием своего служебного положения, предусматривают штраф в размере от 100 тысяч до лишения свободы на срок до 4 лет. Короче отмазали.

Гость|22.11.2017 16:07|

"Начальника отдела экономического планирования и финансового обеспечения финансового управления администрации оштрафовали на 20 000 рублей" эт что за должность такая странная?

Гость|22.11.2017 16:11|

это поэтому СК взымал все дела у административной комиссии?

Гость|22.11.2017 16:13|

а при чем здесь финансовое управление, если якобы нарушения в сфере благоустройства

Гость|22.11.2017 16:38|

При Березине в Городищенском районе и не такое творилось,это ерунда.

Гость|22.11.2017 17:03|

penzainform.ru писал(a):

Начальника отдела экономического планирования и финансового обеспечения финансового управления администрации
Должность звучит как будто ее придумали чтобы кого то своего пристроить. Какого еще экономического планирования в сельсовете?

Гость|22.11.2017 17:04|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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