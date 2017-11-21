Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|21 ноя 2017|18:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  69.82  |  $  59.46
 

Криминал | В Пензе молодая криминальная пара из Брянска сделала 26 закладок наркотиков

21.11.2017|18:11
Печать

В Пензе перед судом предстанут двое жителей Брянска - 19-летний парень и его несовершеннолетняя подруга. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, криминальная пара не позднее 4 июня этого года через интернет договорилась с заказчиком о распространении наркотических средств в Пензе. Молодые люди прибыли на место будущей «работы» и арендовали квартиру в селе Засечном Пензенского района.

Получив информацию о тайнике недалеко от одного из торговых центров Пензы, они забрали более 2,4 кг наркотика и перевезли на съемную квартиру, а затем расфасовали в гриппер-пакеты и оборудовали 26 закладок в Первомайском районе Пензы и селе Засечном.

«Преступный умысел на сбыт всей партии наркотиков не был доведен ими до конца, поскольку незаконные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками УМВД России по Пензенской области. При обыске в съемной квартире были изъяты приготовленные к дальнейшему сбыту наркотические средства, в ходе осмотров места происшествия – 26 закладок с наркотическим веществом», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Молодые люди были задержаны и по решению суда заключены под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в суд.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!