21.11.2017 | 18:11

В Пензе перед судом предстанут двое жителей Брянска - 19-летний парень и его несовершеннолетняя подруга. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, криминальная пара не позднее 4 июня этого года через интернет договорилась с заказчиком о распространении наркотических средств в Пензе. Молодые люди прибыли на место будущей «работы» и арендовали квартиру в селе Засечном Пензенского района.

Получив информацию о тайнике недалеко от одного из торговых центров Пензы, они забрали более 2,4 кг наркотика и перевезли на съемную квартиру, а затем расфасовали в гриппер-пакеты и оборудовали 26 закладок в Первомайском районе Пензы и селе Засечном.

«Преступный умысел на сбыт всей партии наркотиков не был доведен ими до конца, поскольку незаконные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками УМВД России по Пензенской области. При обыске в съемной квартире были изъяты приготовленные к дальнейшему сбыту наркотические средства, в ходе осмотров места происшествия – 26 закладок с наркотическим веществом», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Молодые люди были задержаны и по решению суда заключены под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в суд.