21.11.2017 | 11:24

68-летний житель Пензы не подозревал, что найденный сотовый телефон станет для него источником крупных неприятностей.

Пенсионер обнаружил мобильник на стойке гардероба центра хореографического искусства, где его оставил 43-летний посетитель.

Владелец телефона, обнаружив пропажу, обратился к стражам порядка, которые оперативно установили, у кого находится мобильник.

Пожилой мужчина не стал отпираться: он решил, что может взять аппарат себе. Однако теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда пожилые граждане забирают себе найденные ценные вещи, не подозревая, что совершают преступление. Так было с 65-летней жительницей города, присвоившей телефон, который оставила в аптеке ее ровесница-пенсионерка.

Уголовная ответственность грозит и 62-летней жительнице Городищенского района, которая в одном из магазинов райцентра увидела лежавший на стеллаже кошелек. Рядом никого не было, и пожилая женщина забрала его себе. Теперь ей также инкриминируется кража.