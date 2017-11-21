68-летний житель Пензы не подозревал, что найденный сотовый телефон станет для него источником крупных неприятностей.
Пенсионер обнаружил мобильник на стойке гардероба центра хореографического искусства, где его оставил 43-летний посетитель.
Владелец телефона, обнаружив пропажу, обратился к стражам порядка, которые оперативно установили, у кого находится мобильник.
Пожилой мужчина не стал отпираться: он решил, что может взять аппарат себе. Однако теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Это не первый случай, когда пожилые граждане забирают себе найденные ценные вещи, не подозревая, что совершают преступление. Так было с 65-летней жительницей города, присвоившей телефон, который оставила в аптеке ее ровесница-пенсионерка.
Уголовная ответственность грозит и 62-летней жительнице Городищенского района, которая в одном из магазинов райцентра увидела лежавший на стеллаже кошелек. Рядом никого не было, и пожилая женщина забрала его себе. Теперь ей также инкриминируется кража.
penzainform.ru писал(a):Попков тоже решил ( с его слов ) что может подписывать документы не глядя, однако против него уголовное дело не завели, чё заводить то из за 10 см чернил? Бред какой то.