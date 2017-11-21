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Криминал | В Пензе 68-летний пенсионер может пойти под суд за найденный телефон

21.11.2017|11:24
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68-летний житель Пензы не подозревал, что найденный сотовый телефон станет для него источником крупных неприятностей.

Пенсионер обнаружил мобильник на стойке гардероба центра хореографического искусства, где его оставил 43-летний посетитель.

Владелец телефона, обнаружив пропажу, обратился к стражам порядка, которые оперативно установили, у кого находится мобильник.

Пожилой мужчина не стал отпираться: он решил, что может взять аппарат себе. Однако теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда пожилые граждане забирают себе найденные ценные вещи, не подозревая, что совершают преступление. Так было с 65-летней жительницей города, присвоившей телефон, который оставила в аптеке ее ровесница-пенсионерка.

Уголовная ответственность грозит и 62-летней жительнице Городищенского района, которая в одном из магазинов райцентра увидела лежавший на стеллаже кошелек. Рядом никого не было, и пожилая женщина забрала его себе. Теперь ей также инкриминируется кража.

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Гость|21.11.2017 11:55|

penzainform.ru писал(a):

Пожилой мужчина не стал отпираться: он решил, что может взять аппарат себе. Однако теперь в отношении него возбуждено уголовное дело
Попков тоже решил ( с его слов ) что может подписывать документы не глядя, однако против него уголовное дело не завели, чё заводить то из за 10 см чернил? Бред какой то.

Гость|21.11.2017 11:55|

Так вот кто главные воры страны!

Гость|21.11.2017 12:23|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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