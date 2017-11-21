21.11.2017 | 11:46

В Большевьясском лесничестве Лунинского района неизвестные похитили неисправный трактор Т-40. Об этом правоохранительным органам сообщил предприниматель.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 61-летний житель Саранска. Пенсионер признался в содеянном, трактор у него изъяли.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

В июне этого года нетрезвый житель Кондоля угнал трактор с места своей работы, поехал на нем по своим делам, но не справился с управлением и наехал на газовое оборудование.