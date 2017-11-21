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Криминал | В Лунинском районе житель Саранска угнал трактор

21.11.2017|11:46
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В Большевьясском лесничестве Лунинского района неизвестные похитили неисправный трактор Т-40. Об этом правоохранительным органам сообщил предприниматель.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 61-летний житель Саранска. Пенсионер признался в содеянном, трактор у него изъяли.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

В июне этого года нетрезвый житель Кондоля угнал трактор с места своей работы, поехал на нем по своим делам, но не справился с управлением и наехал на газовое оборудование.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|21.11.2017 12:16|

поясните пожалуйста как можно было похитить неисправный трактор ?

Гость|21.11.2017 12:20|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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