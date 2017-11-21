21.11.2017 | 10:11

В Каменке полицейские раскрыли кражу в торговом центре. С соответствующим заявлением в органы внутренних дел обратилась продавщица ювелирного отдела.

Женщина сообщила, что вечером оставила на рабочем месте без присмотра мобильный телефон. Она ненадолго отвлеклась, а после обнаружила его пропажу.

Опросив свидетелей и изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что к совершению преступления причастен 48-летний житель Каменки, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Подозреваемый во всем признался и рассказал, как было дело. Проходя мимо отдела, мужчина обратил внимание на то, что продавщица обслуживает клиента, и подметил находившийся на зарядке телефон. Пока никто не видел, злоумышленник положил сотовый себе в карман и скрылся.

«Похищенное имущество сотрудниками полиции изъято по месту жительства подозреваемого. В ближайшее время его вернут владелице», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.