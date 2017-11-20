20.11.2017 | 13:00

В воскресенье, 19 ноября, сотрудники Росгвардии задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении в здание станции скорой помощи на Пионерской улице.

Приехавшие на место представители правоохранительных органов блокировали все возможные пути из строения и взяли злоумышленника на лестнице у запасного выхода.

Мужчина пояснил, что ночью залез внутрь через открытое окно, но зачем - вспомнить не смог.

«Для дальнейшего разбирательства на место происшествия были вызваны сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.