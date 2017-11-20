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Криминал | В Пензе задержан мужчина, проникший в здание станции скорой помощи

20.11.2017|13:00
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В воскресенье, 19 ноября, сотрудники Росгвардии задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении в здание станции скорой помощи на Пионерской улице.

Приехавшие на место представители правоохранительных органов блокировали все возможные пути из строения и взяли злоумышленника на лестнице у запасного выхода.

Мужчина пояснил, что ночью залез внутрь через открытое окно, но зачем - вспомнить не смог.

«Для дальнейшего разбирательства на место происшествия были вызваны сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|20.11.2017 13:18|

penzainform.ru писал(a):

В воскресенье, 19 ноября, сотрудники Росгвардии задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении в здание станции скорой помощи на Пионерской улице.
А в Москве сотрудники росгвардии перестреляли друг друга, охраняя криминальных авторитетов))

Гость|20.11.2017 13:30|

Врут. Он две ноги сломал, две руки и ухо в трех местах, скорой не дождался - сам приполз, а его гипсовать не хотели, спали. Вот он и полез.

Гость|20.11.2017 13:33|

Гость писал(a):

А в Москве сотрудники росгвардии перестреляли друг друга, охраняя криминальных
Глупые сплетни разносишь.

Имя: Гость
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