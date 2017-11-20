20.11.2017 | 11:33

В Никольском районе неизвестные похитили два колеса с КамАЗа, который был припаркован на обочине подъездной дороги к селу Карамалы. Об этом полицейским сообщил представитель дорожно-строительной организации.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу. К совершению преступления оказался причастен 23-летний водитель названного автомобиля. Молодой человек признал свою вину.

«Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.