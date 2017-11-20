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Криминал | В Никольском районе у КамАЗа украли два колеса

20.11.2017|11:33
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В Никольском районе неизвестные похитили два колеса с КамАЗа, который был припаркован на обочине подъездной дороги к селу Карамалы. Об этом полицейским сообщил представитель дорожно-строительной организации.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу. К совершению преступления оказался причастен 23-летний водитель названного автомобиля. Молодой человек признал свою вину.

«Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|20.11.2017 11:46|

Заголовок огонь. Владельцу пох, а вот сам КамАЗ, у которого украли два колеса, обиделся)))

Гость|20.11.2017 11:47|

Санта-Барбара)))

Гость|20.11.2017 11:51|

В каком-то никольском районе, у какого-то камаза, украли какие-то калеса? И ЧО!?

Имя: Гость
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