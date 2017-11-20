В Никольском районе неизвестные похитили два колеса с КамАЗа, который был припаркован на обочине подъездной дороги к селу Карамалы. Об этом полицейским сообщил представитель дорожно-строительной организации.
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу. К совершению преступления оказался причастен 23-летний водитель названного автомобиля. Молодой человек признал свою вину.
«Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Заголовок огонь. Владельцу пох, а вот сам КамАЗ, у которого украли два колеса, обиделся)))