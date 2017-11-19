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Криминал | Бомж признался в краже ноутбука из квартиры пензячки

19.11.2017|10:33
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В Пензе полицейские раскрыли квартирную кражу, совершенную на улице Экспериментальной.

В отдел полиции № 5 обратилась 48-летняя женщина и рассказала, что кто-то влез в ее жилище и похитил ноутбук.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 46-летнего гражданина без определенного места жительства», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемый, который уже привлекался к уголовной ответственности, признался в краже. Возбуждено уголовное дело.

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Гость|19.11.2017 11:04|

Дверь теперь открыта была. Ей тоже дело вшейте за потстрекательство.

Гость|19.11.2017 11:10|

Правильно и сделали что спёрли у неё . Нечего ей по порно сайтам шарится .

Имя: Гость
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