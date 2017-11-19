19.11.2017 | 10:33

В Пензе полицейские раскрыли квартирную кражу, совершенную на улице Экспериментальной.

В отдел полиции № 5 обратилась 48-летняя женщина и рассказала, что кто-то влез в ее жилище и похитил ноутбук.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 46-летнего гражданина без определенного места жительства», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемый, который уже привлекался к уголовной ответственности, признался в краже. Возбуждено уголовное дело.