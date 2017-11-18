18.11.2017 | 09:59

В Наровчатском районе Пензенской области вынесен приговор 31-летней жительнице Республики Мордовия. Она признана виновной в мошенничестве.

В августе этого года женщина, неоднократно судимая за кражу и грабеж, приехала из соседнего региона в один из населенных пунктов Наровчатского района. Злоумышленница зашла в дом к пожилой женщине и предложила погадать.

Взяв воду и разбив в нее яйцо, «ясновидящая» заявила хозяйке, что на нее наведена порча, и предложила немедленно снять ее. Для проведения обряда она потребовала золото и деньги.

Испуганная пенсионерка отдала «гадалке» золотую цепочку и все имевшиеся в доме средства - 12 600 рублей. «Ворожея» завернула их в полотенце и положила сверток под матрац, велев три дня не прикасаться к «заговоренныму» содержимому. Сама же гостья, сумев отвлечь внимание хозяйки, вынула из свертка деньги и украшение.

После ухода «целительницы» встревоженная неожиданным визитом пенсионерка все же не выдержала и развернула полотенце. Обнаружив, что в нем ничего нет, она поспешила заявить о случившемся в полицию.

Мошенница была задержана в Мордовии. Она согласилась с предъявленным обвинением и возместила сельчанке ущерб.

«С учетом наличия у подсудимой четверых малолетних детей и состояния беременности суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.