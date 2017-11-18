18.11.2017 | 14:56

Мужчине, заказавшему убийство нового мужа своей бывшей жены, не удалось смягчить приговор.

История началась еще в 2012 году - именно тогда с просьбой сделать экс-супругу вдовой пензенец обратился к бывшим членам криминальной группировки, пообещал за работу 200 тысяч рублей и даже отдал аванс. Потенциальные киллеры пытались отговорить знакомого, а потом сообщили об этом в полицию.

«Полицейскими было инсценировано похищение и убийство потерпевшего. Когда Рогожин убедился, что его оппонент мертв, он отдал оставшуюся часть денежных средств за убийство, после чего был задержан сотрудником правоохранительных органов», - рассказал прокурор областной прокуратуры Дмитрий Дырдов.

Подсудимый отрицал свою вину и потребовал рассматривать дело с участием присяжных заседателей, но и они решили, что пензенец заслуживает наказания. В июле, спустя 5 лет после начала расследования, в областном суде наконец-то прозвучал приговор.

«Признать Рогожина Валерия Ивановича виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет четыре месяца с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - зачитал приговор судья Пензенского областного суда Вячеслав Судариков.

Наказание за приготовление не может быть больше половины максимального срока за совершенное убийство, к тому же присяжные заседатели решили, что преступник заслуживает снисхождения. Но ему самому показалось, что срок слишком велик.

«С этим приговором осужденный и его адвокат не согласились, они подали жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации были оставлены без удовлетворения. Приговор как законный и обоснованный вступил в силу», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.