18.11.2017 | 11:05

20 тысяч рублей заплатит молодой житель Пензы, избивший пенсионера за парковку во дворе. Такое решение принял Ленинский районный суд, частично удовлетворивший иск пожилого человека, просившего взыскать в его пользу 100 000 рублей.

Конфликт разгорелся, когда пенсионер вернулся с рыбалки, припарковал машину в своем дворе и начал доставать снасти. К нему подошел молодой человек и заявил, что парковочное место принадлежит ему. Парень набросился на рыбака с кулаками, а затем выхватил у подбежавшей супруги пенсионера трость и пустил ее в ход.

Жена избитого рыбака вызвала скорую помощь и полицию. Стражи порядка задержали агрессора. А избитый «хозяином парковки» мужчина решил добиться справедливости в суде и подал иск на своего обидчика.

«При определении размера компенсации суд учел обстоятельства причинения вреда, объем и характер физических и нравственных страданий, преклонный возраст истца и его эмоциональное состояние, отсутствие тяжких последствий, а также степень вины и материальное положение ответчика», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Решение пока не вступило в законную силу.