Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|18 ноя 2017|11:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.36  |  $  59.63
 

Криминал | Пензенец, избивший пенсионера из-за парковки, заплатит 20 000 рублей

18.11.2017|11:05
Печать

20 тысяч рублей заплатит молодой житель Пензы, избивший пенсионера за парковку во дворе. Такое решение принял Ленинский районный суд, частично удовлетворивший иск пожилого человека, просившего взыскать в его пользу 100 000 рублей.

Конфликт разгорелся, когда пенсионер вернулся с рыбалки, припарковал машину в своем дворе и начал доставать снасти. К нему подошел молодой человек и заявил, что парковочное место принадлежит ему. Парень набросился на рыбака с кулаками, а затем выхватил у подбежавшей супруги пенсионера трость и пустил ее в ход.

Жена избитого рыбака вызвала скорую помощь и полицию. Стражи порядка задержали агрессора. А избитый «хозяином парковки» мужчина решил добиться справедливости в суде и подал иск на своего обидчика.

«При определении размера компенсации суд учел обстоятельства причинения вреда, объем и характер физических и нравственных страданий, преклонный возраст истца и его эмоциональное состояние, отсутствие тяжких последствий, а также степень вины и материальное положение ответчика», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Решение пока не вступило в законную силу.

0
0
0
0
 
Гость|18.11.2017 11:31|

Культуры поведения нет ни у старых, ни у молодых. Печально, на самом деле.

Гость|18.11.2017 11:36|

penzainform.ru писал(a):

а также степень вины и материальное положение ответчика»,

Оказывается вина определяется состоянием материального положения.

Гость|18.11.2017 11:39|

Пацан -цепочечник? Цепь порезать и сдать в металлолом,освободив место для всех. Пацана наказать совместно и больно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!