17.11.2017 | 09:20

Суд вынес приговор 33-летнему жителю Пензы. Он признан виновным в покушении на убийство двух человек и убийстве.

Преступление произошло вечером 18 июля этого года. Трое мужчин распивали спиртное возле одного из домов на улице Чаадаева. Когда алкоголь закончился, младший из собутыльников потребовал купить еще, но старший из троицы отказался. Тогда жаждавший продолжения банкета мужчина начал бить его по голове руками и кусками кирпичей. В итоге 61-летний пенсионер получил открытую черепно-мозговую травму.

За друга вступился средний из мужчин, но рассвирепевший агрессор принялся избивать его теми же кирпичами. Он нанес жертве не менее 15 ударов, пробив ему голову. 55-летний мужчина скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

«Виновный был задержан и заключен под стражу по решению суда. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничения свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.