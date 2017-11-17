17.11.2017 | 13:19

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции, дежурившие ночью на улице Коммунистической, обратили внимание на мужчину, занятого необычным делом. Он пытался снять со стены здания, где размещается аптечный пункт, внешний блок кондиционера.

Полицейские задержали подозрительного гражданина и доставили его в отдел полиции. Личность подозреваемого в краже была установлена - им оказался 36-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый.

Как выяснилось, у похитителя кондиционера был подельник, которого вскоре задержали сотрудники уголовного розыска. Жизненный путь 38-летнего жителя Пензы, как оказалось, также шел вразрез с уголовным кодексом.

«Подозреваемые дали признательные показания. Представители коммерческой организации, которой принадлежит аптечный пункт, узнали о случившемся от сотрудников полиции. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.