Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|17 ноя 2017|18:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.36  |  $  59.63
 

Криминал | В Кузнецком районе мужчина, хранивший оружие, осужден за покушение на взятку

17.11.2017|17:25
Печать

56-летний житель Кузнецкого района признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По данным следствия, в августе в домовладении мужчины в селе Монастырском участковый уполномоченный обнаружил и изъял охотничьи ружья ТОЗ-34 и ИЖ-43М, огнестрельный карабин «Browning Bar» и боеприпасы к ним. Владелец нарушил правила их хранения.

После этого в отделе полиции с. Явлейка, где на сельчанина должны были составить протокол об административном правонарушении, мужчина предложил представителю органов внутренних дел взятку в размере 12 000 рублей.

Он просил за вознаграждение освободить его от ответственности и вернуть изъятое. Однако полицейский от денег отказался.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!