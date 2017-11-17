17.11.2017 | 17:25

56-летний житель Кузнецкого района признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По данным следствия, в августе в домовладении мужчины в селе Монастырском участковый уполномоченный обнаружил и изъял охотничьи ружья ТОЗ-34 и ИЖ-43М, огнестрельный карабин «Browning Bar» и боеприпасы к ним. Владелец нарушил правила их хранения.

После этого в отделе полиции с. Явлейка, где на сельчанина должны были составить протокол об административном правонарушении, мужчина предложил представителю органов внутренних дел взятку в размере 12 000 рублей.

Он просил за вознаграждение освободить его от ответственности и вернуть изъятое. Однако полицейский от денег отказался.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.