В Пензе задержан один из членов организованной группы, обкрадывавшей квартиры пожилых жителей Оренбургской области.
Представляясь социальными работниками, незваные гости входили в доверие к пенсионерам и выносили их сбережения.
Так, у 88-летнего жителя города Соль-Илецка «соцработники» похитили из тумбочки 48 990 рублей. Как оказалось, они уже второй раз наведались к престарелому мужчине: в 2016 году они украли у него 80 000 рублей. А в Орске у пенсионерки после визита незнакомцев пропали 15 000 рублей.
Как признались сами подозреваемые, в гости к «подопечным» они приходили с кондитерскими изделиями, которые пропитывали препаратом «Цикломед». Он не является снотворным, но вызывает сонливость и снижает бдительность.
В итоге стражи порядка установили личности злоумышленников. Ими оказались жители Кемеровской области 27 и 30 лет и 29-летний житель Калужской области.
Кемеровчан сотрудники правоохранительных органов задержали в Сызрани, а калужанина - в Пензе.
«Оренбургские полицейские получили оперативную информацию о том, что один из членов группы, калужанин, находится в Пензе. Они выехали на место предполагаемого нахождения подозреваемого и задержали его», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.
«В настоящее время устанавливается причастность данных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории Оренбургской области и за ее пределами. Задержанные заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет», - сообщает пресс-служба оренбургского УМВД.
В сентябре сотрудники транспортной полиции задержали в Пензе двух оренбуржцев, подозреваемых в нападении на банк. Они попытались уехать подальше от места преступления, но это им не удалось. Третьего подельника, 25-летнего жителя Оренбурга, сотрудники уголовного розыска задержали в родном городе.