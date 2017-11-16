16.11.2017 | 12:51

В Пензе задержан один из членов организованной группы, обкрадывавшей квартиры пожилых жителей Оренбургской области.

Представляясь социальными работниками, незваные гости входили в доверие к пенсионерам и выносили их сбережения.

Так, у 88-летнего жителя города Соль-Илецка «соцработники» похитили из тумбочки 48 990 рублей. Как оказалось, они уже второй раз наведались к престарелому мужчине: в 2016 году они украли у него 80 000 рублей. А в Орске у пенсионерки после визита незнакомцев пропали 15 000 рублей.

Как признались сами подозреваемые, в гости к «подопечным» они приходили с кондитерскими изделиями, которые пропитывали препаратом «Цикломед». Он не является снотворным, но вызывает сонливость и снижает бдительность.

В итоге стражи порядка установили личности злоумышленников. Ими оказались жители Кемеровской области 27 и 30 лет и 29-летний житель Калужской области.

Кемеровчан сотрудники правоохранительных органов задержали в Сызрани, а калужанина - в Пензе.

«Оренбургские полицейские получили оперативную информацию о том, что один из членов группы, калужанин, находится в Пензе. Они выехали на место предполагаемого нахождения подозреваемого и задержали его», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

«В настоящее время устанавливается причастность данных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории Оренбургской области и за ее пределами. Задержанные заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет», - сообщает пресс-служба оренбургского УМВД.

В сентябре сотрудники транспортной полиции задержали в Пензе двух оренбуржцев, подозреваемых в нападении на банк. Они попытались уехать подальше от места преступления, но это им не удалось. Третьего подельника, 25-летнего жителя Оренбурга, сотрудники уголовного розыска задержали в родном городе.