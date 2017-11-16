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Криминал | В Пензе водители угнали два микроавтобуса со служебной стоянки

16.11.2017|15:28
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Двое пензенцев осуждены за угон двух микроавтобусов со служебной стоянки. Они работали на разных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере пассажирских перевозок, и могли беспрепятственно попасть на парковку.

Другие водители оставляли на стоянке транспортные средства и ключи от них. Заметив это, злоумышленники решили украсть несколько машин и продать их на запчасти.

В ночь с 25 на 26 мая один из соучастников преступления нашел ключи от микроавтобуса в запорном устройстве топливного бака, открыл автомобиль и отогнал его в другое место. Затем вернулся, дождался напарника, и вместе они украли еще одну машину.

Ущерб от угона составил 1 451 818 рублей.

Суд признал подельников виновными и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

«Похищенные микроавтобусы возвращены собственникам», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

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Гость|16.11.2017 16:41|

Замечательная служебная стоянка. Это какая же там служебная охрана, что у них микроавтобусы спокойно угоняют, а ребята не в курсе?

Имя: Гость
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