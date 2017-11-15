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Криминал | В Никольском районе гражданина Узбекистана оштрафовали за взятку

15.11.2017|10:25
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Никольский районный суд вынес приговор гражданину Узбекистана, обвинявшемуся в даче взятки.

Мужчина нарушил требование миграционного законодательства, не встав на учет по месту временного пребывания в селе Карамалы Никольского района.

В сентябре данный факт был вскрыт, и участковый уполномоченный пригласил нарушителя в отдел полиции для составления протокола.

По пути в участок гражданин Узбекистана попросил представителя правоохранительных органов не возбуждать дело об административном правонарушении за вознаграждение в 2 000 рублей.

«Участковый уполномоченный полиции взятку не принял и сообщил о нарушении закона руководству отдела полиции», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге мужчине за мелкую взятку назначили наказание в виде штрафа в размере 12 000 рублей. За нарушение режима пребывания на территории России он заплатил еще 2 000 рублей.

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