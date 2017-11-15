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Криминал | В Малой Сердобе подозреваемый в насилии над девочкой найден мертвым

15.11.2017|08:55
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Вечером во вторник, 14 ноября, в сарае на окраине села Малая Сердоба местный житель обнаружил тело мужчины с признаками суицида.

Погибшим оказался 34-летний малосердобинец, объявленный в розыск. Он подозревался в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки.

По факту совершения особо тяжкого преступления было возбуждено уголовное дело. Газета Малосердобинского района «Труд» опубликовала обращение правоохранительных органов к местным жителям с просьбой проявить бдительность, обследовать нежилые помещения и заброшенные дома для выявления следов пребывания подозреваемого.

«В настоящее время назначены судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, судебная генетическая экспертиза с целью подтверждения принадлежности Бочкареву куртки, которую он оставил на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Гость|15.11.2017 09:26|

penzainform.ru писал(a):

обращение правоохранительных органов к местным жителям с просьбой проявить бдительность, обследовать нежилые помещения и заброшенные дома для выявления следов пребывания подозреваемого.
а что сами правоохранительные органы побоялись это сделать...

Гость|15.11.2017 09:29|

Гость писал(a):

а что сами правоохранительные органы побоялись это сделать...
Это скольк надо времени и людей, придурок?

Гость|15.11.2017 09:30|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
обращение правоохранительных органов к местным жителям с просьбой проявить бдительность, обследовать нежилые помещения и заброшенные дома для выявления следов пребывания подозреваемого.
а что сами правоохранительные органы побоялись это сделать...
Ты дебил ?

Гость|15.11.2017 09:46|

Гость писал(a):

а что сами правоохранительные органы побоялись это сделать...

Это скольк надо времени и людей, придурок?

поверь мне не так и много

Гость|15.11.2017 10:02|

не шумите, совместно сделали эти мероприятия и все было бы нормально

Гость|15.11.2017 10:07|

Затравили, нет бы по-тихому задержать

Гость|15.11.2017 10:12|

Гость писал(a):

нет бы по-тихому задержать
Кого задержать? Покойника?

Гость|15.11.2017 10:40|

penzainform.ru писал(a):

обращение правоохранительных органов к местным жителям с просьбой проявить бдительность, обследовать нежилые помещения и заброшенные дома для выявления следов пребывания подозреваемого.
Поэтому-то мертвым и нашли (хоть и объявляют о суициде), что жители обследовали нежилые помещения и выявили следы пребывания подозреваемого.

Имя: Гость
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