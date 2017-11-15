15.11.2017 | 08:55

Вечером во вторник, 14 ноября, в сарае на окраине села Малая Сердоба местный житель обнаружил тело мужчины с признаками суицида.

Погибшим оказался 34-летний малосердобинец, объявленный в розыск. Он подозревался в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки.

По факту совершения особо тяжкого преступления было возбуждено уголовное дело. Газета Малосердобинского района «Труд» опубликовала обращение правоохранительных органов к местным жителям с просьбой проявить бдительность, обследовать нежилые помещения и заброшенные дома для выявления следов пребывания подозреваемого.

«В настоящее время назначены судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, судебная генетическая экспертиза с целью подтверждения принадлежности Бочкареву куртки, которую он оставил на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.