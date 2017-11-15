15.11.2017 | 15:52

В Лунинском районе злоумышленники беспрепятственно проникли на территорию двора и унесли все ценное. Из гаража пропали мотоцикл, велосипеды, канистры с бензином, провода, металлические изделия.

«Из сараев были похищены бочки, зерно, газовая плита, чугунная плита для голландки, на которой запаривали корм скотине, разный металлолом, бороны, салазки и еще много всего», - рассказала потерпевшая Тамара Бугрина.

Полицейские вычислили покусившихся на чужое добро.

«Ими оказались жители села Посопная Пелетьма Лунинского района Пензенской области 1991 и 1992 года рождения, ранее неоднократно судимые за совершение аналогичных преступлений. Как потом выяснилось, они были хорошо знакомы с потерпевшей», - отметил старший следователь МО МВД России «Лунинский» Андрей Военков.

«Кражу совершили соседские ребята, я их хорошо знаю. Не ожидала этого, даже сначала не поверила», - призналась женщина.

Местонахождение части похищенного имущества удалось установить, остальное молодые люди успели продать. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 6 лет лишения свободы.