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Криминал | В Каменке главбух муниципального предприятия присвоила чужие деньги

15.11.2017|11:11
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В Каменке вынесен приговор бывшему главному бухгалтеру МУП ЖКХ «Междуреченское». Она признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

В апреле 2014 года главбух, зная, что предприятие задолжало ее предшественнице на этой должности более 9 800 рублей, решила присвоить эти деньги. Она изготовила авансовый отчет на 11 365 рублей, где в графе «подотчетное лицо» указала собственные данные вместо данных прежнего главного бухгалтера.

В эту сумму она включила реально существовавшую перед ней задолженность предприятия в сумме 2 707 рублей, но дополнительно потребовала с МУПа выплаты 9 829,5 руб., на которые не имела права.

Этим дело не ограничилось. С апреля 2014 по 25 мая 2015 года женщина изготовила несколько расходных ордеров, по которым получила и присвоила 9 829,5 руб.

«Виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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