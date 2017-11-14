Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|14 ноя 2017|13:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+8oC
Завтра | Снег |
  69.68  |  $  59.62
 

Криминал | В Неверкинском районе 87-летний пасечник отдал аферисту 580 кг меда

14.11.2017|12:59
Печать

Житель села План Неверкинского района стал жертвой афериста, не постеснявшегося обобрать престарелого человека.

Летом этого года к 87-летнему сельчанину, которому преклонный возраст не мешает заниматься пчеловодством, обратился незнакомец, предложивший купить его мед с отсрочкой платежа.

Пасечник согласился на сделку. «Покупатель» написал ему расписку от имени жителя Кузнецка и оставил номер мобильного телефона для связи, а взамен получил 580 кг сладкого продукта.

Однако денег пенсионер так и не получил, а телефон «покупателя» оказался отключен. Пчеловод обратился в полицию, и по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник назывался чужим именем. В настоящее время оперативники принимают меры по установлению личности и задержанию подозреваемого», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Человеку, который подозревается в мошенничестве, на вид 45 лет, он имеет рост 170 см, худощавое телосложение, круглое лицо, русые волосы.

0
0
0
0
 
Гость|14.11.2017 13:09|

penzainform.ru писал(a):

Человеку, который подозревается в мошенничестве, на вид 45 лет, он имеет рост 170 см, худощавое телосложение, круглое лицо, русые волосы.
маловато примет, нужны особые приметы конечно

Гость|14.11.2017 13:15|

Какой же гад! Стариков и детей обманывать - последнее дело.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!