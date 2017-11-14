14.11.2017 | 12:59

Житель села План Неверкинского района стал жертвой афериста, не постеснявшегося обобрать престарелого человека.

Летом этого года к 87-летнему сельчанину, которому преклонный возраст не мешает заниматься пчеловодством, обратился незнакомец, предложивший купить его мед с отсрочкой платежа.

Пасечник согласился на сделку. «Покупатель» написал ему расписку от имени жителя Кузнецка и оставил номер мобильного телефона для связи, а взамен получил 580 кг сладкого продукта.

Однако денег пенсионер так и не получил, а телефон «покупателя» оказался отключен. Пчеловод обратился в полицию, и по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник назывался чужим именем. В настоящее время оперативники принимают меры по установлению личности и задержанию подозреваемого», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Человеку, который подозревается в мошенничестве, на вид 45 лет, он имеет рост 170 см, худощавое телосложение, круглое лицо, русые волосы.