Житель села План Неверкинского района стал жертвой афериста, не постеснявшегося обобрать престарелого человека.
Летом этого года к 87-летнему сельчанину, которому преклонный возраст не мешает заниматься пчеловодством, обратился незнакомец, предложивший купить его мед с отсрочкой платежа.
Пасечник согласился на сделку. «Покупатель» написал ему расписку от имени жителя Кузнецка и оставил номер мобильного телефона для связи, а взамен получил 580 кг сладкого продукта.
Однако денег пенсионер так и не получил, а телефон «покупателя» оказался отключен. Пчеловод обратился в полицию, и по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
«Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник назывался чужим именем. В настоящее время оперативники принимают меры по установлению личности и задержанию подозреваемого», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Человеку, который подозревается в мошенничестве, на вид 45 лет, он имеет рост 170 см, худощавое телосложение, круглое лицо, русые волосы.
penzainform.ru писал(a):маловато примет, нужны особые приметы конечно