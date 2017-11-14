14.11.2017 | 09:40

В Нижнем Ломове главный инженер ООО «АгроСпецМонтаж» признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 29 июля. Инженер, ответственный за обеспечение охраны труда и техники безопасности, допустил использование 24-летним монтажником электрического удлинителя с поврежденной внешней изоляцией. Тот выполнял строительно-монтажные работы ручным гайковертом.

«В результате нарушения требований охраны труда потерпевший был поражен электрическим током и впоследствии скончался в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Главного инженера приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.