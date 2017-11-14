В Нижнем Ломове главный инженер ООО «АгроСпецМонтаж» признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Трагедия произошла 29 июля. Инженер, ответственный за обеспечение охраны труда и техники безопасности, допустил использование 24-летним монтажником электрического удлинителя с поврежденной внешней изоляцией. Тот выполнял строительно-монтажные работы ручным гайковертом.
«В результате нарушения требований охраны труда потерпевший был поражен электрическим током и впоследствии скончался в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.
Главного инженера приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.