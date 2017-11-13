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Криминал | В Пензе осудили продавщицу, закупившую водку с поддельными марками

13.11.2017|10:33
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В Пензе 27-летняя горожанка, работавшая продавцом в магазине «Титовский», осуждена за использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

20 июня женщина прямо в торговой точке купила у неустановленного лица 44 бутылки водки «Родники Сибири» и 48 бутылок «Пшеничной». Пензячка намеревалась в дальнейшем перепродать товар по более выгодной цене.

Однако ее планам не суждено было сбыться: через два дня полицейские обнаружили и изъяли весь алкоголь с поддельными марками при осмотре магазина.

«Судом ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На человека, сбывшего подсудимой спиртное, заведено уголовное дело.

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