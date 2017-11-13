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Криминал | Составлен фоторобот подозреваемого в покушении на изнасилование в Пензе

13.11.2017|17:22
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В Пензе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на изнасилование в отношении несовершеннолетней. Составлен фоторобот предполагаемого преступника.

По данным следствия, 10 ноября около 18:50 на улице Измайлова, на обочине около импровизированной остановки «Красный столб» (между остановками «Поселок Сосновка» и «Детская железная дорога»), мужчина попытался изнасиловать девушку.

Увидев, что маршрутка, из которой она чуть раньше вышла, остановилась, злоумышленник испугался и убежал по дороге в сторону центра Пензы.

На вид разыскиваемому 20-25 лет, рост около 178-180 см. Он имеет азиатскую внешность, худощавое телосложение. Был одет в болоньевую куртку оранжевого цвета с меховой опушкой на капюшоне.

«При наличии информации о гражданине, причастном к совершению данного преступления, или его местонахождении просим сообщить об этом в органы регионального следственного комитета по телефонам: 8-937-401-33-25, 8 (8412) 36-17-02 - или в дежурную часть УМВД России по городу Пензе по номеру 8 (8412) 598-002. Анонимность гарантируется», - обращается к жителям города и области региональное следственное управление.

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