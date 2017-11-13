13.11.2017 | 15:33

Суд вынес приговор 67-летней пензячке, угрожавшей убить предполагаемую любовницу супруга.

Ранним августовским утром женщина, думая, что у мужа есть возлюбленная на стороне, явилась к нему на работу с ножом в сумочке.

В присутствии двух коллег супруга она подошла к сопернице, замахнулась на нее ножом и пригрозила, что убьет, если та не оставит мужчину в покое.

После этого злоумышленница быстро ретировалась, а потерпевшая, опасаясь, что ревнивица воплотит свои угрозы в жизнь, обратилась в полицию.

«В соответствии с обстоятельствами совершения преступления, данными о личности виновной, не попадавшей ранее в поле зрения правоохранительных органов, имеющей награды по месту прежней работы, ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.