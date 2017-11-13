Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 ноя 2017|16:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+8oC
Завтра | Дождь |
  68.92  |  $  59.18
 

Криминал | 67-летняя ревнивая пензячка пришла на работу к мужу с ножом

13.11.2017|15:33
Печать

Суд вынес приговор 67-летней пензячке, угрожавшей убить предполагаемую любовницу супруга.

Ранним августовским утром женщина, думая, что у мужа есть возлюбленная на стороне, явилась к нему на работу с ножом в сумочке.

В присутствии двух коллег супруга она подошла к сопернице, замахнулась на нее ножом и пригрозила, что убьет, если та не оставит мужчину в покое.

После этого злоумышленница быстро ретировалась, а потерпевшая, опасаясь, что ревнивица воплотит свои угрозы в жизнь, обратилась в полицию.

«В соответствии с обстоятельствами совершения преступления, данными о личности виновной, не попадавшей ранее в поле зрения правоохранительных органов, имеющей награды по месту прежней работы, ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!