12.11.2017 | 10:51

31-летний пензенец обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что ночью был в баре на улице Тернопольской и оставил без присмотра сумку. Пока его не было, кто-то похитил из нее 32 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место происшествия и впоследствии установили, что к совершению преступления причастен 20-летний житель Пензы.

Молодой человек, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.