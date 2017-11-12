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Криминал | Пензенец лишился 32 000 рублей после посещения бара на ул. Тернопольской

12.11.2017|10:51
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31-летний пензенец обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что ночью был в баре на улице Тернопольской и оставил без присмотра сумку. Пока его не было, кто-то похитил из нее 32 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место происшествия и впоследствии установили, что к совершению преступления причастен 20-летний житель Пензы.

Молодой человек, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|12.11.2017 11:21|

Когда закроют Прохладу ?

Гость|12.11.2017 11:24|

а может это Алмаз?

Гость|12.11.2017 11:24|

Когда закроют Прохладу ?

Когда жарко будет...

Гость|12.11.2017 11:25|

а может это Алмаз?

А может и Топаз...

Гость|12.11.2017 11:27|

с 32 штуками в Прохладу не ходють

Имя: Гость
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