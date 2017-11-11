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Криминал | Пензенцы пронесли две бутылки спиртного мимо кассы

11.11.2017|15:04
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Пензенским любителям алкоголя придется ответить перед законом. Когда горячительные напитки на их столе закончились, а душа требовала продолжения банкета, они приняли решение пойти в магазин, но денег у них не оказалось. Нехитрый план приятели обдумывали недолго.

«Со стеллажа взял две бутылки водки, которые незаметно для окружающих положил под куртку соучастнику, после чего они скрылись с места происшествия и распорядились похищенным имуществом путем употребления данной алкогольной продукции», - рассказал следователь отдела № 3 СУ УМВД РФ по городу Пензе Руслан Смирнов.

Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. Поэтому после того как директор магазина обратился с заявлением о краже в полицию, вычислить преступников не составило труда.

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Гость|11.11.2017 19:47|

распорядились похищенным имуществом путем употребления данной алкогольной продукции»...

КЛАСС! Великий русский язык!

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