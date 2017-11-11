11.11.2017 | 15:04

Пензенским любителям алкоголя придется ответить перед законом. Когда горячительные напитки на их столе закончились, а душа требовала продолжения банкета, они приняли решение пойти в магазин, но денег у них не оказалось. Нехитрый план приятели обдумывали недолго.

«Со стеллажа взял две бутылки водки, которые незаметно для окружающих положил под куртку соучастнику, после чего они скрылись с места происшествия и распорядились похищенным имуществом путем употребления данной алкогольной продукции», - рассказал следователь отдела № 3 СУ УМВД РФ по городу Пензе Руслан Смирнов.

Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. Поэтому после того как директор магазина обратился с заявлением о краже в полицию, вычислить преступников не составило труда.